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Общество

В Псковской области из-за гриппа ввели ограничение на посещение социальных учреждений

Превышение эпидемического порога по ОРВИ в Пскове стало причиной подписания постановления главным санитарным врачом Псковской области Александром Нестеруком.

«Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в городе Пскове превысила эпидемический уровень на 18,7 процентов», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ повысилась на 20,2 процента, в том числе среди взрослых — на 52,1 процента.

В региональном Управлении Роспортребнадзора уточнили, что доля вирусов гриппа на данный момент составляет 60 процентов. При этом сохраняется угроза завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Подписанное постановление вводит ограничительные мероприятия в государственных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Псковской области. Вводится запрет на посещение этих учреждений родственниками и лицами, которые не являются сотрудниками.

Ограничительные меры установлены с 12 марта 2020 года до особого распоряжения.

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