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Общество

Водителей приглашает на работу Псковпассажиравтотранс

Фото: Андрей Степанов

Госпредприятию Псковской области «Псковпассажиравтотранс» требуются водители автобусов. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, сотрдников компания нанимает для работы на городских маршрутах в Пскове, а также для междугородних и международных маршрутов.

Заработная плата — 35 тысяч рублей, график работы — сменный.

Предприятию нужны водители категории D, DE.

«Работодатель гарантирует оформление на работу по Трудовому Кодексу РФ, официальную заработную плату, предоставляет форменную одежду, оплату при участии в ремонте, бесплатный проезд в городских автобусах предприятия и обед в столовой стоимостью до 130 рублей», - добавили в ведомстве.

В социальный пакет входит периодические медицинское обследование, оплачиваемый отпуск (35 дней), оплата до 85% стоимости детских путевок в загородные оздоровительные лагеря, бесплатное переобучение на требуемые категории.

Резюме принимают в отделе кадров автопарка.

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