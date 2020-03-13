Водителей приглашает на работу Псковпассажиравтотранс

21:24, 13 марта 2020, ПАИ

Госпредприятию Псковской области «Псковпассажиравтотранс» требуются водители автобусов. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, сотрдников компания нанимает для работы на городских маршрутах в Пскове, а также для междугородних и международных маршрутов.

Заработная плата — 35 тысяч рублей, график работы — сменный.

Предприятию нужны водители категории D, DE.

«Работодатель гарантирует оформление на работу по Трудовому Кодексу РФ, официальную заработную плату, предоставляет форменную одежду, оплату при участии в ремонте, бесплатный проезд в городских автобусах предприятия и обед в столовой стоимостью до 130 рублей», - добавили в ведомстве.

В социальный пакет входит периодические медицинское обследование, оплачиваемый отпуск (35 дней), оплата до 85% стоимости детских путевок в загородные оздоровительные лагеря, бесплатное переобучение на требуемые категории.

Резюме принимают в отделе кадров автопарка.