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Общество

Сестра погибшего в Псковской области бойца больше 20 лет ухаживает за безымянной могилой

Фото: РИА "Воронеж"

В Воронежской области 81-летняя жительница села Нижнее Турово Нижнедевицкого района Татьяна Маслова несколько десятилетий ухаживает за безымянной могилой бойцов, погибших при освобождении села в годы Великой Отечественной войны. Находится погребение на территории сельского кладбища. Однако у местных властей нет точной информации об именах похороненных здесь солдат. Дело в том, что павших похоронили в двух братских могилах. Однако после войны часть останков подняли и перезахоронили в другом месте. А оставшиеся случайно нашли при прокладке труб в 1983 году, пишет РИА «Воронеж».

Тога местные власти и приняли решение захоронить останки на местном кладбище. Через несколько лет крест на могиле покосился, ухаживать за захоронением было некому. Эти обязанности взяла на себя Татьяна Маслова, чьи родственники похоронены неподалеку.

«Мой старший брат Ефим Каширин, 1924 года рождения, погиб на фронте на территории нынешней Псковской области в 1944 году и был похоронен в большой братской могиле, на памятнике которой высечена и его фамилия. Знаю, что возле нее проходят торжественные мероприятия, за этим захоронением ухаживают и старики и молодые. Раз незнакомые люди так бережно хранят там память о моем брате, как же я могу у себя дома бросить могилу солдат, которые освобождали мое родное село! Это мой долг и перед братом, и перед всеми моими земляками, не вернувшимися с войны», - объяснила свое решение пенсионерка.

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