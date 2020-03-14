Киберспортивный фестиваль «Кубок Простории» стартовал в Пскове

14:50, 14 марта 2020, ПАИ

Масштабный пятый киберспортивный фестиваль «Кубок Простории» стартовал в Пскове 14 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В стенах «Простории» школьные и студенческие лиги сражаются за звание лучших киберспортсменов в дисциплинах Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, World of Tanks, FIFA, Mortal Kombat, Just Dance и Hearthstone.

Лидеры в Dota2, FIFA и Hearthstone покажут своё мастерство на соревнованиях в Великом Новгороде. Призовой фонд «Студенческого дивизиона» – более 30 тысяч рублей.

Одними из главных атрибутов праздника стали косплей-шоу от псковских аниме-фанатов и выставка инди-игр. Также для гостей подготовили многочисленные развлекательные мероприятия, включая квест и панна-футбол, аэрохоккей, конкурсы среди сотен зрителей и леготеку.

Генеральный технический партнер киберфестиваля – компания Ростелеком в Новгородской и Псковской областях. Генеральный информационный партнер – Медиахолдинг Псковской области.

Киберфестиваль проходит за счёт средств Фонда президентских грантов, полученных псковским отделением Федерации компьютерного спорта в октябре прошлого года.