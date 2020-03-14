«Неделя детской и юношеской книги» стартует в Пскове 22 марта

17:07, 14 марта 2020, ПАИ

С 22 по 31 марта в Пскове пройдёт «Неделя детской и юношеской книги», сообщили Псковскому агентству информации в централизованной библиотечной системе города.

В рамках мероприятия пройдут творческие встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы, интерактивные программы, творческие конкурсы и игры. Также все желающие смогут пройти библиоквест и квиз, взять фокус-интервью у писателей, посмотреть два спектакля и пообщаться с историками.

Кроме того, в рамках псковской «Недели детской и юношеской книги» пройдут IХ Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения по военно-патриотической топонимике микрорайона и семинар для библиотекарей.