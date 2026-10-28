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Общество

Врачи перечислили симптомы, при которых ребёнку нужен педиатр

Если ребёнок болеет от шести до двенадцати раз в год и каждая простуда проходит за пять – семь дней без осложнений – это естественный процесс. Об этом на «Радио Дача» (101.5 FM) в проекте «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» рассказали медики.

Фото: ПАИ

По данным специалистов, иммунитет знакомится с вирусами и учится на них реагировать. Особенно часто это происходит в первый год посещения садика или школы, когда ребёнок попадает в большой коллектив и встречает множество новых возбудителей. Врачи называют это периодом «иммунного обучения», и он неизбежен.

Медики подчёркивают, что частые простуды – это не всегда свидетельство «слабого иммунитета». Иногда за ними стоит хронический очаг инфекции, например в носоглотке, иногда – аллергия, которую принимают за постоянные простуды, а иногда – просто особенности возраста и среды.

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