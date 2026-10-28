Михаил Ведерников: Властям Великих Лук нужно начинать работать

11:36, 28 октября 2026, ПАИ

Властям Великих Лук нужно активнее работать и искать финансирование для реконструкции набережной реки Ловати. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил на встрече с главными редакторами районных газет в правительстве региона, передаёт корреспондент ПАИ.

Поводом для резкой реакции главы региона стал вопрос главного редактора газеты «Великолукская правда. Новости» Анастасии Сидоровой о том, что сделать властям, чтобы деньги на реконструкцию набережной реки Ловати появились.

Напомним, проектная документация по объекту (от плотины до вантового моста) уже получила положительное заключение госэкспертизы, осталось найти средства на реализацию.

В ответ губернатор указал на недопустимость пассивной позиции муниципалитета. Глава региона подчеркнул, что недопустим формат общения, при котором муниципалитеты просто ждут, что область выделит деньги. «Надо начинать работать. Коллеги, серьёзно, так же не бывает. В принципе так себя некорректно вести. Такая политика не работает», – заявил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что у Великих Лук, как у второго по величине города региона с «не самым плохим бюджетом», есть все инструменты для участия в программах. Он перечислил некоторые доступные механизмы – инициативное бюджетирование, отдельные программы Министерства строительства, национальный проект «Инфраструктура для жизни», проекты ТОС. «Коллеги всё знают. Нужно просто собраться и начать делать», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что приводить территорию в порядок можно поэтапно, выделяя деньги в течение трёх, пяти или десяти лет. «Местная администрация подготовила проект, но ссылается на отсутствие финансирования. Такой подход в корне неверен. Сегодня даже наши ТОС научились комплексно подходить к развитию своих территорий и привлекать ресурсы – городским властям стоит поучиться этому опыту», – отметил глава региона.

Видео со страницы Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что встречи главы региона с редакторами районных газет уже стали традиционной частью Псковского международного медиафорума. В этом году он прошёл в седьмой раз и длился с 20 по 22 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимали участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Как отмечал Михаил Ведерников на медиафоруме, районные газеты в Псковской области в среднем охватывают 68 % жителей своих муниципалитетов, а отдельные проекты, посвящённые местной жизни, набирают миллионы просмотров. Губернатор призвал редакции развивать форматы, которые позволяют поддерживать такую связь: открывать редакции для посетителей, проводить прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума. Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.