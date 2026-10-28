Губернатор назвал главное богатство Псковской области

11:24, 28 октября 2026, ПАИ

Самым главным достижением за время работы в Псковской области стало объединение людей и их вера в позитивные изменения. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с главными редакторами районных газет в правительстве региона, передаёт корреспондент ПАИ.

Вопрос о том, что самое важное удалось понять Михаилу Ведерникову о регионе за годы руководства, задала главный редактор газеты «Псковская провинция» Анна Чаплыгина. Михаил Ведерников отметил, что Псковская область – регион с богатой историей и огромным потенциалом. «Наверное, главное – это люди. Это главное наше богатство, главное наше сокровище. А наше главное общее достижение, что нам удалось через различные программы, проекты включить людей в развитие нашего региона», – сказал он.

Губернатор подчеркнул, что жители региона сейчас живут в непростое историческое время, которое при этом можно назвать и временем возможностей. «Несмотря ни на что, национальные проекты реализуются, выделяются огромные средства. Есть различные программы, которые мы достаточно успешно осуществляем и из года в год повышаем собственную доходную базу. В прошлом году она достигла рекордных показателей, думаю, что и в этом году покажем хорошие цифры», – добавил Михаил Ведерников.

Видео со страницы Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте»

По словам главы региона, благодаря этой работе порядка 200 тысяч людей объединены в инициативные проекты. «Практически вся территория области уже заполнена ТОС. Люди реализуют свои проекты, и СМИ это тоже подхватывают, популяризируют. Поэтому самое главное, мне кажется, что нам удалось сделать так, чтобы люди нам поверили, объединились и использовали все возможности для того, чтобы регион динамично развивался, сохраняя при этом свою уникальную культуру», – заключил губернатор.

Отметим, что встречи главы региона с редакторами районных газет уже стали традиционной частью Псковского международного медиафорума. В этом году он прошёл в седьмой раз и длился с 20 по 22 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимали участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Как отмечал Михаил Ведерников на медиафоруме, районные газеты в Псковской области в среднем охватывают 68 % жителей своих муниципалитетов, а отдельные проекты, посвящённые местной жизни, набирают миллионы просмотров. Губернатор призвал редакции развивать форматы, которые позволяют поддерживать такую связь: открывать редакции для посетителей, проводить прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума. Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.