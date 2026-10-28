Борщевик лишает дачников в Псковской области мер поддержки – Михаил Ведерников

11:09, 28 октября 2026, ПАИ

Наличие борщевика на участке лишает садоводческие товарищества Псковской области региональных мер поддержки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с главными редакторами районных газет в правительстве региона, передаёт корреспондент ПАИ.

Отвечая на вопрос главного редактора газеты «Восход» Оксаны Попович из Локни о том, работают ли штрафы для нерадивых дачников, губернатор отметил, что штрафы работают, хотя они «не такие большие». При этом в регионе используется дополнительный механизм воздействия на нерадивых землепользователей.

«Нужно учитывать, что у нас есть инструмент поддержки садоводческих некоммерческих объединений граждан. И отсутствие борщевика на территории – это одно из условий поддержки. То есть если с борщевиком не работают, не убирают его, то региональными мерами поддержки садоводства пользоваться не могут», – пояснил Михаил Ведерников.

Кроме того, по словам губернатора, эффективно работает региональная карта очагов борщевика. В этом году только через неё поступило более 600 обращений. Помимо средств, выделяемых по заявкам муниципалитетов, регион направляет дополнительное финансирование на обработку территорий, где наличие борщевика подтверждено с помощью карты.

Отметим, что встречи главы региона с редакторами районных газет уже стали традиционной частью Псковского международного медиафорума. В этом году он прошёл в седьмой раз и длился с 20 по 22 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимали участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Как отмечал Михаил Ведерников на медиафоруме, районные газеты в Псковской области в среднем охватывают 68 % жителей своих муниципалитетов, а отдельные проекты, посвящённые местной жизни, набирают миллионы просмотров. Губернатор призвал редакции развивать форматы, которые позволяют поддерживать такую связь: открывать редакции для посетителей, проводить прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума. Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.