Два падел-корта построят рядом с пляжем в Пскове

11:27, 28 октября 2026, ПАИ

Два уличных падел-корта появятся в Пскове. Это следует из документов на сайте госзакупок. Планируется, что новый спортивный объект установят в Дачном переулке – в непосредственной близости от Корытовского лесопарка и пляжа «Воздух».

Заказчиком выступает МКУ города Пскова «Стройтехнадзор». Начальная максимальная цена контракта – почти 5,4 млн рублей.

Корты соберут на подготовленном бетонном основании. Площадка каждого корта – 20 на 10 метров, по периметру её закроет четырёхметровое ограждение из антивандальной сетки и закалённого стекла. Играть будут на синей искусственной траве с кварцевым песком, а в тёмное время суток поле осветят восемь LED-прожекторов.

Подрядчику предстоит не только привезти все детали, но и смонтировать каркас, стеклянные панели, сетку и светильники, а затем убрать за собой строительный мусор. Сдать объект нужно до 15 декабря 2026 года.

Деньги на корты выделят из бюджета Пскова в рамках муниципального проекта «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта».