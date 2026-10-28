В ПсковГУ обсудили математические методы анализа данных и искусственный интеллект

11:27, 28 октября 2026, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялся научно-методический семинар математического центра имени Софьи Ковалевской. Встреча объединила учёных МГУ, МФТИ и ПсковГУ, работающих в центре, а также студентов физико-математического факультета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

С докладом выступил руководитель центра, доктор технических наук, профессор кафедры дискретной математики МФТИ Борис Гольденгорин. Он представил двухэтапный метод анализа числовых данных.

На первом этапе данные преобразуют в компактную математическую форму – псевдобулевский многочлен. На втором их представляют в виде матрицы с минимальным числом столбцов, используя теорему Дилуорса. Такой подход позволяет уменьшить объём представления данных без потери содержащейся в них информации.

Метод может ускорить вычисления при анализе данных и решении задач искусственного интеллекта. Его также можно применять в компьютерном зрении, в частности для обнаружения границ и сегментации изображений.

Семинар стал очередной встречей в серии мероприятий математического центра имени Софьи Ковалевской, посвящённых современным методам анализа данных и искусственному интеллекту. Они направлены на развитие исследовательских компетенций, сотрудничество с ведущими вузами страны и привлечение студентов к междисциплинарным исследованиям.