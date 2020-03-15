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Пал травы грозил перекинуться на лесные угодья вблизи Уграды

Фото: ПАИ

15 марта пожарные были стянуты в Псковский район вблизи Уграды – здесь неизвестные подожгли сухую прошлогоднюю траву. Пламенем была охвачена значительная территория, передает корреспондент Псковского агентства информации. Очевидцы вызвали сотрудников МЧС после того как огонь стал приближаться к лесному массиву.

Фото: ПАИ

За последние несколько дней в северной части региона установилась ветреная погода, местами порывы достигали 20 метров в секунду. Это позволило высушить сохранившийся с осени травяной покров. Скорость распространения огня в этом случае возрастает в несколько раз.

Фото: ПАИ

Представители МЧС рекомендуют жителям Псковской области воздержаться от разведения костров, сожжения прошлогоднего мусора в неподготовленных для этого местах.

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