Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

17:04, 16 марта 2020, ПАИ

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Заключение опубликовано на официальном сайте суда.

В документе суда сообщается, что порядок вступления в силу статьи 1 закона страны о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции.

«Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти” соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации», - говорится в заключении КС.

Конституционный суд также признал законной процедуру внесения изменений в Основной закон. Решение не подлежит обжалованию и вступает в силу сразу после опубликования. Положительное заключение суда незамедлительно направят президенту Владимиру Путину.

Ранее глава государства уже подписал закон о поправках к Конституции РФ. Теперь документ будет вынесен на общероссийское голосование. Оно назначено на 22 апреля. В Кремле немногим ранее сообщили, что не рассматривают альтернативные даты для проведения голосования.