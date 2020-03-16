0
19:40
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
14:01
Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
14:14
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране
13:00
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
16:57
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
16:26
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
13:57
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
Еще новости
Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Заключение опубликовано на официальном сайте суда.

В документе суда сообщается, что порядок вступления в силу статьи 1 закона страны о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции.

«Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти” соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации», - говорится в заключении КС.

Конституционный суд также признал законной процедуру внесения изменений в Основной закон. Решение не подлежит обжалованию и вступает в силу сразу после опубликования. Положительное заключение суда незамедлительно направят президенту Владимиру Путину.

Ранее глава государства уже подписал закон о поправках к Конституции РФ. Теперь документ будет вынесен на общероссийское голосование. Оно назначено на 22 апреля. В Кремле немногим ранее сообщили, что не рассматривают альтернативные даты для проведения голосования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Руководитель фракции «Единая Россия» Псковской гордумы: Я поддерживаю поправки к Конституции Поддержку Валентине Терешковой высказал депутат Госдумы Александр Козловский Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию Совет Федерации утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию России Руководитель псковского профсоюза работников образования: Обновленная Конституция должна быть надежной и современной Все регионы России поддержали закон о внесении поправок в Конституцию Председатель Псковского профсоюза работников здравоохранения: Поправки к Конституции дают большие возможности регионам 87% жителей России информированы о голосовании по поправкам в Конституцию Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
16 марта 2020
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
14 марта 2020
Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране
12 марта 2020
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране 1
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
12 марта 2020
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
11 марта 2020
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
11 марта 2020
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
11 марта 2020
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
08 марта 2020
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»

Идет загрузка...