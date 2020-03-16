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Стрелявшего по подросткам из пневматики великолучанина приговорили к 6,5 годам колонии

Стрелявшего в июне 2019 года по подросткам из пневматики великолучанина приговорили к 6,5 годам колонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области. 

В тот день 44-летний житель Великих Лук изрядно выпил, и его очень сильно раздражал шум за окном - во дворе группа подростков играла в футбол. Решением вопроса стал выстрел.

Пуля попала в одного из мальчишек, в результате он был госпитализирован. Подробности об этом происшествии можно узнать здесь>>>.

Экстренную помощь пострадавшему оказали в Великолукской межрайонной больнице, мальчик остался жив. Статью мужчине переквалифицировали с покушения на убийство на умышленное причинение вреда здоровью. Приговор суда - 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима, а также возмещение морального вреда. 

Приговор оглашён, но пока не вступил в законную силу.

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