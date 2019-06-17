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Следователи рассказали некоторые подробности о стрельбе на детской площадке в Великих Луках

Следователи СУ СК России по Псковской области рассказали о некоторых деталях ЧП на детской площадке в Великих Луках, где в результате стрельбы пострадал один подросток.

«На площадке в этот момент находились трое несовершеннолетних. Ребята играли в футбол», - сообщил корреспонденту Псковского агентства информации представитель ведомства.

Человека, который открыл по ним стрельбу, подростки не видели. Услышали только характерный звук и бросились бежать с площадки.

«Только когда ребята покинули площадку, была замечена кровь на одежде одного из несовершеннолетних. Подросток был доставлен в приемный покой больницы. Именно здесь медики выявили ранение. Судя по извлеченной пуле и характеру ранения речь идет о стрельбе из пневматического оружия», - добавил источник.

В настоящее время пострадавший находится в больнице.

«Остальные подростки не ранены. Но испытали сильный стресс», - уточнили в ведомстве.

Стражи правопорядка опрашивают жителей прилегающих домов и юных футболистов. Возможно, это была месть человека, с которым у ребят мог возникнуть конфликт на детской площадке.

Поиски злоумышленника продолжаются.

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