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Общество

Александр Братчиков подписал постановление о мерах борьбы с угрозой коронавируса в Пскове

16 марта глава администрации Пскова Александр Братчиков подписал постановление Администрации города по предупреждению проникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муниципального образования «Город Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, согласно документу, речь идет об ограничении проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, а также передвижения организованных групп учащихся образовательных учреждений, участников сборных спортивных команд, коллективов учреждений культуры и о приостановке образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей.

Кроме того, по окончании весенних каникул управлению образования Администрации города поручено организовать работу по переходу образовательных учреждений Пскова на дистанционную форму обучения.

С полным текстом постановления главы администрации Пскова можно ознакомиться здесь

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