Квартира мечты: Как сделать ремонт быстро и качественно

11:39, 23 марта 2020, ПАИ

Затеяли ремонт в квартире и не знаете с чего начать? Для начала следуйте совету Карлсона и сохраняйте спокойствие, а теперь устраивайтесь поудобнее и потратьте несколько минут, чтобы узнать всё о тонкостях процесса. Дизайн-проект будущего интерьера, качественное остекление, натяжные потолки, покрытие для пола, организация освещения, мебель на любой вкус и кошелёк и, конечно, охрана квартиры — обо всём этом в новом материале Псковского агентства информации. Мы подскажем, куда обращаться и кому звонить, чтобы без лишней головной боли отремонтировать квартиру и обезопасить её.

Workshop of Interior and Architecture ARTHOUSE

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо сформировать представление о желаемом результате. Определиться со стилистикой, цветовым решением, составить дизайн-проект с необходимой рабочей документацией и полностью реализовать ваши мечты об идеальном интерьере помогут профессионалы из компании WIAARTHOUSE.

Специалисты WIAARTHOUSE разработают эксклюзивную концепцию интерьера вашего дома и квартиры, найдут оптимальное планировочное решение, обеспечив максимальный комфорт и функциональность пространства. Помимо этого в компании составят для вас необходимые ведомости материалов и документацию для надзорных органов и строительства: вам не придётся тратить время на заполнение бумаг.



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE



Фото: Компания WIAARTHOUSE







































Поставки отделочных материалов, мебели и сантехники на объект не должны волновать заказчика: об этом тоже позаботится команда WIAARTHOUSE. Весь комплекс строительных работ от черновой отделки до чистового варианта на себя возьмут профессионалы. Важно упомянуть, что для ремонта используются только качественные материалы, выполненные согласно высококачественным стандартам.

В результате проект будет реализован именно так, как было задумано. С WIAARTHOUSE вы экономите 90% личного времени и получаете 100% гарантию на строительные работы. Всё, что от вас требуется – предвкушать конечный результат и заниматься личными делами.

Команда WIAARTHOUSE – это профессиональный и креативный коллектив с большим опытом работы. Специалисты с профильным образованием реализовали десятки разноплановых проектов, предложили сотни нетипичных дизайнерских решений и сэкономили заказчикам десятки тысяч часов.

Выбирая WIAARTHOUSE, вы делаете ставку на профессионализм, высокое качество, современные решения и натуральные материалы.

Адрес компании: Псков, улица Михайловская, 1. Телефон: 8 (800) 250-37-71.

Сайт: wiaarthouse.com

Instagram: instagram.com/wiaarthouse

Страница «ВКонтакте»: vk.com/wiaarthouse

«Завод Оконная мануфактура»

Важная часть ремонта - замена старых окон или недорогих «штатных» конструкций, установленных застройщиком, на более совершенные и современные варианты. В выборе надежных решений вам поможет «Завод Оконная мануфактура», который уже 15 лет успешно работает в Псковской области, являясь официальным партнером международных концернов.

Обращаясь в офисы продаж завода, вы получите профессиональную консультацию по выбору окна и расчету его параметров. Кроме того, в этом месяце завод предлагает своим клиентам новинку - инновационный ПВХ-профиль Deceuninck, который обладает повышенными энергосберегающими характеристиками.



Замена старых окон начинается с замера оконного проёма. Этот процесс очень важен, поскольку от него зависит правильность изготовления окна и последующая установка. Специалисты завода проведут бесплатный, а главное точный и качественный замер.

Изделия «Завода Оконная мануфактура» изготовлены квалифицированными сотрудниками на немецком оборудовании из комплектующих проверенных поставщиков. Вся продукция завода имеет сертификаты качества. Изделия проходят внутреннюю проверку продукции службой ОТК.

Преимуществом работы с заводом является то, что вы заказываете всё в одном месте: само изделие, установку «под ключ», сервисное обслуживание. Стоимость стандартного окна в квартиру начинается от 5 600 рублей. Завод сотрудничает практически со всеми представленными в регионе банками, поэтому можно оформить кредит и рассрочку в офисе продаж.

Готовые окна доставляются собственным специализированным транспортом компании, а сервисная служба «Завода Оконная мануфактура» осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание клиентов. Гарантия действует до 5 лет.

Также «Завод Оконная мануфактура» поможет в установке жалюзи и рулонных штор, ворот и роллет.



Фото: «Завод Оконная мануфактура»



Фото: «Завод Оконная мануфактура»



Фото: «Завод Оконная мануфактура»



Фото: «Завод Оконная мануфактура»



Фото: «Завод Оконная мануфактура»









Центральный офис в Пскове: улица Юбилейная, 89, помещение 1007. Телефон: 700-003. Адреса других офисов - здесь.

Сайт: okonman.com

Страница в «ВКонтакте»: https://vk.com/okonman (Псков и область).

Компания «РусОкон»

С окнами определились, значит пора заняться дверьми. В этом деле поможет компания «РусОкон», которая оказывает услуги по продаже и установке межкомнатных и входных дверей. Представленный ассортимент позволит каждому покупателю выбрать что-то подходящее, исходя из возможностей и запросов и, разумеется, без потери в качестве.

«РусОкон» предоставляет возможность купить любой товар или услугу с максимальными удобствами. Заказ можно оформить и в офисе компании, и у вас дома. При исполнении заказов специалисты используют накопленный за годы работы опыт и знания, благодаря этому «РусОкон» часто рекомендуют друзьям и родным.

Для псковичей, которые уже воспользовались сервисом «РусОкон», компания ассоциируется с качеством и надёжностью. Здесь готовы гарантировать, что вся продукция будет служить долго и безотказно, в течение многих лет сохраняя первозданный вид.

Сейчас в «РусОкон» действует весенняя акция в виде скидок на двери до 40%. Предоставляется рассрочка на 10 месяцев от банка «Хоум Кредит», а также кредит на срок до 36 месяцев по ставке 1% в месяц.

Адрес: Псков, улица Труда, 38. Телефон: 8 (8112) 606-106.

Группа «ВКонтакте»: vk.com/rus_okon_pskov

Сайт: okona-dveri-pskova.ru

Магазин «СтройДеко»

Пожалуй, самым привычным и популярным материалом для внутренней отделки стен в квартире являются обои. Выбор обоев широк - от бумажных до виниловых, разобраться в этом многообразии непросто, но в магазинах «СтройДеко» вам обязательно помогут выбрать «те самые».

Кроме того, теперь не придётся мучаться с подсчётами метража и количества рулонов, которые понадобятся. Консультанты возьмут эту математику на себя. Они же помогут в выборе сопутствующих товаров: плинтусов, потолочной плитки, настенных и потолочных карнизов, рулонных штор, фурнитуры для межкомнатных дверей.

В «СтройДеко» по карте постоянного покупателя можно получить скидку до 10% на весь ассортимент, а по средам скидка увеличивается до 15%.

Адрес: Псков, Алмазная, 1. Телефоны: 8 (8112) 75 20 21; 500-046. ТК «Балтийский». Телефоны: 8 (8112) 500-045.

Сайт: msm60.ru/magazin-strojdeko

Группа «Вконтакте»: vk.com/strojdeko

Компания «Дело Мастера»

Специалисты компании «Дело Мастера» вот уже более 10 лет максимально аккуратно и тщательно монтируют натяжные потолки в домах и квартирах псковичей. Для натяжных потолков используются только качественные материалы, безопасные для здоровья. К тому же потолки от компании «Дело Мастера» доступны всем.

Сотрудники «Дело Мастера» постоянно совершествуются и проходят обучение, поэтому всегда в курсе всех новых технологий, а значит, могут выполнить любую задачу. Каждый год «Дело Мастера» предлагает всё новые варианты оформления интерьера с помощью натяжных потолков.

Идеально ровный натяжной потолок из белого или цветного полотна - классика, которая уместна в любом интерьере, однако прогресс не стоит на месте, и заказчик может выбрать любой даже самый необычный декор.

К тому же, по мнению большинства специалистов, натяжные потолки – универсальный способ отделки, который отлично подходит для любых помещений.

Позвонив в «Дело Мастера» по телефону 8 (8112) 777-500, можно тут же узнать примерную стоимость натяжного потолка для вашей квартиры. Каждый третий метр компания смонтирует всего за 1 рубль.

- Вы можете бесплатно вызвать замерщика и получить всю интересующую информацию.

- Вы всегда можете получить скидку, так как в компании «Дело Мастера» постоянно проходят акции.

- Вы можете получить беспроцентную рассрочку без банков и множества документов.

- Вы получите подробную консультацию и помощь при выборе светильников для своей квартиры.

«Дело Мастера» - это гарантия 10 лет и честная цена.

Адрес компании: Псков, «Стройрынок на Алмазной», улица Леона Поземского, 92 павильон 29 секция 112. Телефоны: 8 (8112) 777-500; 8 911 370 55 55. E-mail: info@delomasters.ru.

Сайт: www.delomasters.ru

Страница «ВКонтакте»: vk.com/pskov_dm

Instagram: instagram.com/delomasters

Супермаркет светильников «Северное сияние»

Более 10 лет супермаркет светильников «Северное сияние» спасает псковичей от мрака северо-западной осени и зимы и помогает создать отличное настроение весной и летом. Проще говоря, здесь можно приобрести всё, что связано с организацией освещения: люстры, бра, торшеры, настольные лампы, офисные и бытовые светильники, а также сопутствующие электротовары - лампочки, розетки, выключатели, провода, счётчики и многое другое.

В «Северном сиянии» товары только заводского качества от проверенных годами производителей и поставщиков: «Мы уверены в качестве всего того, что продаём. Нам дорог наш имидж и комфорт покупателей».

В магазине представлено множество позиций на любой вкус от светильников эконом-класса в стиле скандинавского минимализма до шикарных, витиеватых люстр, которые дополнят самый изысканный интерьер. Причём здесь не просто продают товар, оставляя покупателей наедине с муками выбора, в «Северном сиянии» помогают определиться с приобретением, исходя из интерьера (поэтому не лишним будет, если вы принесете несколько фотографий квартиры), площади помещения, которое требуется осветить, высоты и типа потолков.

На любой осветительный прибор, приобретённый в «Северном сиянии», действует гарантия от одного года. Покупатели также могут рассчитывать на постгарантийный ремонт и замену утраченных или испорченных частей светильника. Теперь подробнее. Например, ваш малыш решил попрактиковаться в игре с мячом прямо в квартире, в результате пострадала стеклянная люстра, или вы случайно задели рукой бра, плафон отлетел и разбился. Да мало ли что бывает. В таких случаях всегда можно обратиться в «Северное сияние» и заказать ровно такой же плафон или любую другую составную часть прибора.

Если заниматься подключением светильников самостоятельно вы опасаетесь или на это нет времени, нет ничего проще: в «Северном сиянии» готовы отправить на помощь мастера, который избавит вас от этих забот.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

































































В супермаркете светильников «Северное сияние» действуют накопительные дисконтные карты, с помощью которых со временем можно получить 10-процентную скидку. Среди владельцев карт проходят розыгрыши, помимо этого, держатели могут рассчитывать на дополнительные бонусы по акциям.

Для всех новосёлов, которые приобрели квартиру не более года назад, магазин предлагает скидку на все товары в размере 7%. В марте (по 2 апреля включительно) в «Северном сиянии» проходит акция «Горячий четверг» - каждый четверг месяца всех покупателей ждёт скидка в 15% на люстры, бра, торшеры и настольные лампы. Весной-летом здесь предлагают принять участие в программе утилизации. Схема простая: приносите старую «бабушкину» люстру и получаете отличную скидку на будущую покупку.

Каждый месяц «Северное сияние» предлагает своим покупателям что-то новое, поэтому подписывайтесь и следите за обновлениями в группе магазина, тогда вы точно ничего не пропустите и сможете неплохо сэкономить.

Адрес: Псков, «Стройрынок на Алмазной», улица Леона Поземского, 92, павильон 29. Телефон: 8 (8112) 60-46-34.

Группа «ВКонтакте»: vk.com/sev_sianie

Магазин «Мир покрытий»

С потолком определились, пора взглянуть под ноги. Магазин «Мир покрытий» предлагает покупателям познакомиться с новой коллекцией напольных покрытий Tarkett - Progressive House. Коллекция олицетворяет собой стиль современного пространства и сочетает практичное, функциональное решение. Эти материалы отлично впишутся в любой интерьер.

Art Vinyl от Tarkett Progressive House

Преимущества новой коллекции Progressive House:

Высокая влагостойкость. Можно использовать на кухне. Влага не попадает между стыками благодаря конструкции и составу материала. Торцы не подвержены изменениям от влаги.

Экологичность и безопасность. Продукция состоит из экологически безопасных материалов и полностью безопасна.

Долговечность и износостойкость. Специальное покрытие extreme protection обеспечивает его защиту на долгие годы. Не требует специального ухода.

Замковое соединение - лёгкая укладка. Замковая система не требует специального инструмента и клея, а покрытие готово к эксплуатации сразу после монтажа.

Комфорт при эксплуатации. Более тёплое и амортизирующее покрытие (по сравнению с керамической плиткой). Приглушает звук шагов.

Коллекция представлена широкой палитрой дизайнов c текстурой натурального дерева, которые будут уместны и в оригинальных, и в классических интерьерах. Большой выбор удивит даже самого искушённого ценителя красоты.

Адреса магазинов: Псков, Рижский проспект, 52. Телефон: 57-40-40.

Псков, улица Балтийская, 16 А. Телефон: 77-77-25.

Сайт: mirpokrytij.ru

Группа «ВКонтакте»: vk.com/mirpokrytij

Мебельный центр «12 стульев»

Ту самую кухню, диван, шкаф, кровать или всё сразу вы найдёте в мебельном центре «12 стульев». Для выбора достаточно обозначить свой бюджет, примерные запросы навроде «хочу мебель в стиле «лофт» или «люблю светлые тона и функциональный минимализм». Ещё, конечно, неплохо бы знать основные параметры квартиры или дома – высоту потолков, ширину и длину пространства, которое будет занято мебелью.

«12 стульев» называется именно центром, а не магазином или салоном не просто так. На огромной площади в 2500 квадратных метров представлено сразу несколько магазинов разных фабрик – 25 топовых российских и белорусских брендов, часть из которых вы не найдёте нигде в Пскове.

Театр начинается с вешалки, а квартира - с кухни. Это знает любая хозяйка. Мебельный центр «12 стульев» предлагает кухни на любой вкус, и даже если вы не любите готовить, с покупкой новой мебели это моментально исправится: так прекрасен дизайн и все эти бесконечные ящички-полочки. Размеры кухни можно подогнать под размеры помещения, в которой она будет стоять, вплоть до миллиметра, мойку выбрать хоть из нержавейки, хоть из искусственного камня, хоть из меди, цвет фасадов, конечно, тоже на ваш вкус – каталоги и образцы в помощь.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова































Материалы для производства всей мебели, которую продаёт центр «12 стульев», используются только самые качественные и безопасные настолько, что их применение разрешено даже в детских и медицинских учреждениях.

Каждая компания, представленная в мебельном центре, ежемесячно проводит скидочные акции. Например, сейчас действует скидка в 20% на матрасы и подушки и 15-процентная скидка для молодых семей.

Адрес: Псков, улица Максима Горького, 1. Телефон: 8 (8112) 57-75-05.

Сайт: mc12.ru

Группа «ВКонтакте»: vk.com/club57079513

​Компания «Девятка-Псков»

Компания «Девятка-Псков» является старейшей фирмой Пскова, занимающейся оснащением квартир, загородных домов, офисов и предприятий системами безопасности – видеонаблюдением, системами контроля доступа, оборудованием дверной автоматики.

Это и современные системы видеонаблюдения с облачными сервисами или без, и цифровая домофония, с возможностью открывать дверь вашей квартиры удаленно, находясь на другом конце света. Есть и системы «Умного дома», благодаря которым вы можете удаленно перекрывать в своем жилище подачу воды или газа, а также задавать разные сценарии работы различного домашнего оборудования.

Специалисты компании «Девятка-Псков» за 22 с лишним года работы на рынке систем безопасности приобрели колоссальный опыт в подборе и установке подобных систем. При этом они идут в ногу со временем, первыми внедряя выходящие на рынок перспективные новинки.



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"



Фото: Компания "Девятка-Псков"































































Вы можете бесплатно вызвать специалиста к себе на объект в пределах Псковской области для любой технической консультации. Специалисты компании бесплатно предоставят спецификацию с уже подобранным в оптимальном соотношении цены/качества оборудованием и работами конкретно под вашу задачу. Вам останется только выбрать удобную для вас дату монтажа.

Представители «Девятки-Псков» не только качественно и в срок решат любую техническую задачу, которую вы поставите, но и не бросят вас потом, когда будет необходимо что-то добавить или модернизировать в вашей системе безопасности.

Компания предоставляет клиентам услуги по подбору необходимого оборудования, выбору оптимальных мест его установки, а также по подключению оборудования для наглядной демонстрации его возможностей до монтажа.

Компания «Девятка-Псков» расположена по адресу: Октябрьский проспект, 19А (напротив гостиницы «Октябрьская» во дворе). Телефоны: 29-63-96, 72-10-10.

Сайт: http://9pskov.ru

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