«Губернаторский дневник»: ответы на главные вопросы об акции

12:16, 27 октября 2026, ПАИ

Школьников Псковской области приглашают присоединиться к традиционной акции «Губернаторский дневник».

Мероприятие проводится в регионе уже 14-й раз.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявлял о старте акции ещё в сентябре. А министр образования Александр Сорокин отвечал на самые часто задаваемые вопросы об акции на специальном брифинге в ПАИ.

«Губернаторский дневник» – это отличный шанс для целеустремлённых и талантливых школьников получить признание своих успехов на самом высоком уровне.

О главных условиях, сроках проведения акции и форме подачи заявки – в наших карточках.



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ





















За новостями акции следите на сайтах ПАИ, «Комсомольской правды – Псков» и в официальной группе акции «Губернаторский дневник» в соцсети «ВКонтакте».

Подробности о проекте – в специальном сюжете ПАИ и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».