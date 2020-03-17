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Общество

Научно-образовательный семинар «Россия и США в современном полицентричном мире» проходит в ПсковГУ

В Псковском государственном университете проходит дваухдневный научно-образовательный семинар «Россия и США в современном полицентричном мире». 

В рамках мероприятия с приветственным словом выступили врио ректора ПсковГУ, доктор биологических наук, профессор Наталья Ильина.

Среди спикеров - руководитель научного направления ИСКРАН, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН (доклад «Экономическая политика Дональда Трампа: тенденции и результаты», «Экономика США: современные тенденции») Виктор Супян, директор ИСКРАН, доктор исторических наук, профессор ГАУГН Валерий Гарбузов («Особенностях современного полицентричного мира», «США в год президентских выборов 2020»).

Обсудить предложено «Угрозы и вызовы современного мира», «Здравоохранение в США: проблемы и перспективы», «США и страны СНГ (Центральная Азия): эволюция отношений».

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