Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 79%

11:14, 17 марта 2020, ПАИ

В Псковской области собираемость взносов на капитальный ремонт составляет 79,14%. Данные приведены по состоянию на 29 февраля 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в в пресс-службе регионального оператора Фонда.

Самая высокая платежная дисциплина наблюдается в Новосокольническом районе (89,84%), Порховском районе (84,92%), в Пскове (83,84%), а также в Бежаницком (83,47%) и Пустошкинском (83,98%) районах.

Низкие показатели собираемости отмечены в Гдовском районе (32,93%), Себежском районе (50,49%) и Стругокрасненском районе (58,33%).

В Псковской области уже провели капремонт 1463 элементов в 625 многоквартирных домах. В 2020 году планируется провести работы по капитальному ремонту в 221 многоквартирном доме.

Всего фондом капитального ремонта Псковской области было собрано 2,7 млрд рублей. Задолженность собственников составляет 568 млн рублей.