0
12:19
Новые выставочные пространства получат Поганкины палаты после реставрации
11:14
Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 79%
10:03
Дилерский центр «Псков-Лада» вновь завоевал звание лучшего дилера LADA в СЗФО
06:59
Строительство дорог в России могут приостановить из-за коронавируса
23:10
Жительница гдовской деревни просит восстановить испорченную «черными лесорубами» дорогу
21:44
Названы победители псковского «Киберфестиваля-2020»
19:40
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
Еще новости
Общество

Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 79%

Фото: Дарья Хваткова

В Псковской области собираемость взносов на капитальный ремонт составляет 79,14%. Данные приведены по состоянию на 29 февраля 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в в пресс-службе регионального оператора Фонда.

Самая высокая платежная дисциплина наблюдается в Новосокольническом районе (89,84%), Порховском районе (84,92%), в Пскове (83,84%), а также в Бежаницком (83,47%) и Пустошкинском (83,98%) районах.

Низкие показатели собираемости отмечены в Гдовском районе (32,93%), Себежском районе (50,49%) и Стругокрасненском районе (58,33%).

В Псковской области уже провели капремонт 1463 элементов в 625 многоквартирных домах. В 2020 году планируется провести работы по капитальному ремонту в 221 многоквартирном доме.

Всего фондом капитального ремонта Псковской области было собрано 2,7 млрд рублей. Задолженность собственников составляет 568 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Новые выставочные пространства получат Поганкины палаты после реставрации
17 марта 2020
Новые выставочные пространства получат Поганкины палаты после реставрации
Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 79%
17 марта 2020
Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 79%
Дилерский центр «Псков-Лада» вновь завоевал звание лучшего дилера LADA в СЗФО
17 марта 2020
Дилерский центр «Псков-Лада» вновь завоевал звание лучшего дилера LADA в СЗФО
Строительство дорог в России могут приостановить из-за коронавируса
17 марта 2020
Строительство дорог в России могут приостановить из-за коронавируса 1
Жительница гдовской деревни просит восстановить испорченную «черными лесорубами» дорогу
16 марта 2020
Жительница гдовской деревни просит восстановить испорченную «черными лесорубами» дорогу
Названы победители псковского «Киберфестиваля-2020»
16 марта 2020
Названы победители псковского «Киберфестиваля-2020»
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
16 марта 2020
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
В случае борьбы с коронавирусом в Псковской области привлекут частные клиники
16 марта 2020
В случае борьбы с коронавирусом в Псковской области привлекут частные клиники

Идет загрузка...