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Общество

Укомплектованность врачами в псковском онкодиспансере составляет 40%

Псковский областной клинический онкодиспансер укомплектован врачами на 40%. Об этом рассказала исполняющая обязанности главного врача ГБУЗ «Псковский областной клинический онкологический диспансер» Мария Сальникова 17 марта во время-пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Но у нас нет такой проблемы, что есть оборудование, но оно не работает из-за нехватки специалистов, - рассказала Мария Сальникова, отметив, что оборудование не простаивает. – Однако есть проблема с кадрами, как и во всей медицине».

Врачи окнодиспансера повышают квалификацию в других городах: в Москве, Санкт-Петербурге. 

Кроме того, исполняющая обязанности главного врача отметила, что в учреждении появилось новое диагностическое оборудование, что позволяет на более ранних сроках выявлять заболевания и точнее ставить диагноз.

«Дневной стационар на 60 мест, - добавила Мария Сальникова. – С новым диспансером у нас больше площадей, мы можем принимать больше людей».

На сегодняшний день онкология занимает около 17 процентов в общем объеме заболеваний в Псквоской области. Оснащению больниц для ранней диагностики онкологии уделяется значительное внимание - закупается современное оборудование, проводятся мастер-классы узких специалистов из других регионов. 

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