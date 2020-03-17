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Общество

В Псковской области предпримут меры к торговым комплексам, проводящим массовые мероприятия несмотря на их запрет

В Псковской области будут приняты меры реагирования в отношении владельцев торговых комплексов, которые вопреки запрету о проведении массовых мероприятий не просто их проводят, но и приглашают туда школьников. Об этом сообщила на встрече с журналистами 17 марта первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передает корреспондент псковского агентства информации.

Она напомнила, что все школы отправлены на досрочные каникулы. «Школьниками воспринимается это как праздничное увеселительное мероприятие. И этим решили воспользоваться некоторые торговые центры - детей приглашают на массовые мероприятия. Это не соответствует ограничительным мерам, которые пересмотры в приказе губернатора», - пояснила она.

Вера Емельянова подчеркнула, что каникулы были объявлены как ограничительная мера распространению вирусных инфекций в регионе.

«Сегодня мы вынуждены будем предпринять целый ряд дополнений к этому указу, которые регламентируют нахождение ребят в общественных местах», - отметила заместитель главы региона.

Кроме того, проводятся переговоры с владельцами торговых центров об организации соответствующего ограничительного режима - «чтобы не было привлечения ребят в торговые сети».

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