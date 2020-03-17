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Общество

Общественные помощники появятся у главы администрации Пскова

Александр Братчиков

Глава администрации Пскова Александр Братчиков анонсировал появление общественных помощников, которые станут контролировать чистоту на улицах областного центра. Об этом он заявил на рабочей встрече с руководителями подрядных организаций, занимающихся уборкой города во вторник, 17 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

В число таких общественных помощников войдут жители Пскова, которые уделяют этому вопросу наибольшее внимание в социальных сетях. «Я хочу, чтобы мы видели, когда и какие работы проводятся на улице. Это будет дисциплинировать всех», — подчеркнул он. 

Александр Братчиков выразил надежду, что псковичи проявят ответственность, и не будут парковать свои автомобили там, где будет проходить уборка улица.  Кроме того, график уборки улиц выложат в открытый доступ, чтобы все жители города могли ознакомиться с ним, подчеркнул глава администрации города.

«Хочу, чтобы общественные помощники, которых пригласим в ближайшее время, понимали, что такое уборка города», — добавил Александр Братчиков.

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