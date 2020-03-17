Использовать дистанционные сервисы компаний в целях профилактики коронавирусной инфекции рекомендуют псковские газовики

16:08, 17 марта 2020, ПАИ

АО «Газпром газораспределение Псков» и ООО «Газпром межрегионгаз Псков» рекомендуют своим абонентам воздержаться от посещения центров обслуживания клиентов и использовать для решения текущих вопросов по газоснабжению интернет-сервисы и телефонную связь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Специалисты отметили, что заявки на газификацию принимаются через «Личный кабинет заявителя» по ссылке. Заявки на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков, на оказание других услуг можно подать здесь.

Кроме того, по словам специалистов, передать показания счетчика за потребленный природный газ, просмотреть начисления или оплатить счет можно с помощью сервиса «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Помимо этого, всю необходимую информацию можно узнать по телефонам территориальных участков и абонентских пунктов, указанных на сайте газоснабжающей компании по ссылке или в квитанциях на оплату газа.

Аварийные заявки принимаются в АО «Газпром газораспределение Псков» по телефонам: 04, 104 и 112 (по мобильной связи). Телефон справочного центра в городе Пскове 8(8112)59-50-50. Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована на сайтах организаций – pskovregiongaz.ru и gro60.ru.