Александр Братчиков призвал качественно убирать улицы Пскова от пыли

16:20, 17 марта 2020, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков призвал качественно убирать улицы Пскова от скапливающейся пыли. Об этом он заявил на рабочей встрече с руководителями подрядных организаций, занимающихся уборкой города во вторник, 17 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Пыль подымается достаточно серьезно. Были случаи, когда у подрядчиков не было смачивающего оборудования, в результате, когда шло подметание тротуаров, поднималась пыль», - обратил внимание Александр Братчиков. Пылевые бури — предмет частых жалоб горожан, отметил он.

Руководители подрядных организаций заверили, что будут проводить уборку не поднимая пыли, предварительно поливая дороги. «Будем рады, если жители будут корректировать нашу работу», — отметил их представитель.

Александр Братчиков призвал подрядчиков перестать портить зеленые зоны подметально-уборочными машинами и обратить внимание на помывку и ремонт остановочных комплексов, очистку дорожных знаков и установку урн.

Пришло время для устранения мелких выбоин на проезжих частях, отметил также начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Участники совещания с ним согласились, при этом Александр Братчиков уточнил, что «глобальных ям», как в прошлом году, в этом сезоне на улицах Пскова нет.