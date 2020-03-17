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Общество

Александр Братчиков призвал качественно убирать улицы Пскова от пыли

Глава администрации Пскова Александр Братчиков призвал качественно убирать улицы Пскова от скапливающейся пыли. Об этом он заявил на рабочей встрече с руководителями подрядных организаций, занимающихся уборкой города во вторник, 17 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Пыль подымается достаточно серьезно. Были случаи, когда у подрядчиков не было смачивающего оборудования, в результате, когда шло подметание тротуаров, поднималась пыль», - обратил внимание Александр Братчиков. Пылевые бури — предмет частых жалоб горожан, отметил он.

Руководители подрядных организаций заверили, что будут проводить уборку не поднимая пыли, предварительно поливая дороги. «Будем рады, если жители будут корректировать нашу работу», — отметил их представитель.

Александр Братчиков призвал подрядчиков перестать портить зеленые зоны подметально-уборочными машинами и обратить внимание на помывку и ремонт остановочных комплексов, очистку дорожных знаков и установку урн.

Пришло время для устранения мелких выбоин на проезжих частях, отметил также начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Участники совещания с ним согласились, при этом Александр Братчиков уточнил, что «глобальных ям», как в прошлом году, в этом сезоне на улицах Пскова нет.

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