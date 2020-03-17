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Общество

Делать анализ на коронавирус в Псковской области будут только по назначению врача

В Псковской области сделать анализ на коронавирус смогут только люди, имеющие направление от врача или те, кто прибыл из стран, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Псковской области Александр Нестерук во время пресс-конференции 17 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас нет коммерческих организаций, которые борются с инфекционными заболеваниями и занимаются соответствующим исследованием, - рассказал Александр Нестерук. – Через доктора можно получить направление и обследоваться».

Александр Нестерук также отметил, что в Санкт-Петербурге делали анализ всем, кто был обеспокоен. За два дня проверить себя на коронавирус изъявили желание менее 400 человек.

«Лаборатория в Санкт-Петербурге делает до 2000 исследований в день, они могут себе это позволить», - добавил Александр Нестерук, отметив, что в Псковской области пока такой возможности нет, и планируется работать только по реальным рискам.

На данный момент ни одного случая заражения коронавирусом в регионе нет.

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