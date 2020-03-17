Меры воздействия к загрязняющей улицы Пскова технике подрядчиков предпримет Госавтоинспекция

16:39, 17 марта 2020, ПАИ

Меры воздействия на подрядные организации, чьи транспортные средства оставляют грязь на улицах Пскова, предпримет Госавтоинспекция. Об этом заявил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в ходе совещания под председательством главы городской администрации Александра Братчикова 17 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Братчиков пояснил, что при строительстве домов в областном центре подрядчиков обязали осуществлять помывку колес. «Но грязь все равно раскидывают по улицам», — подчеркнул он и попросил ГИБДД заняться этим вопросом, а также найти меры воздействиям к тем подрядным организациям, которые занимаются капитальным ремонтом дорог в Пскове, чей транспорт также курсирует по улицам с грязными колесами.

«Подумаем», — ответил Владимир Папорт. Также он поднял вопрос о сроках нанесения разметки в городе.

«Хотелось бы, чтобы разметка вернулась у образовательных учреждений города до начала учебного года», - сказал он.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий заверил, что всю разметку нанесут до 15 июня. На улицах, которые задействуют в праздничных мероприятиях в День Победы, разметка появится до 9 мая.