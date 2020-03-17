Меры воздействия к загрязняющей улицы Пскова технике подрядчиков предпримет Госавтоинспекция
Меры воздействия на подрядные организации, чьи транспортные средства оставляют грязь на улицах Пскова, предпримет Госавтоинспекция. Об этом заявил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в ходе совещания под председательством главы городской администрации Александра Братчикова 17 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Александр Братчиков пояснил, что при строительстве домов в областном центре подрядчиков обязали осуществлять помывку колес. «Но грязь все равно раскидывают по улицам», — подчеркнул он и попросил ГИБДД заняться этим вопросом, а также найти меры воздействиям к тем подрядным организациям, которые занимаются капитальным ремонтом дорог в Пскове, чей транспорт также курсирует по улицам с грязными колесами.
«Подумаем», — ответил Владимир Папорт. Также он поднял вопрос о сроках нанесения разметки в городе.
«Хотелось бы, чтобы разметка вернулась у образовательных учреждений города до начала учебного года», - сказал он.
Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий заверил, что всю разметку нанесут до 15 июня. На улицах, которые задействуют в праздничных мероприятиях в День Победы, разметка появится до 9 мая.