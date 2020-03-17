11 тонн датского сыра не пропустили через границу в Пыталовском районе

17:50, 17 марта 2020, ПАИ

В Пыталовском районе на российско-латвийском участке Государственной границы РФ в МАПП «Убылинка» сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз 11 тонн сыра Pizzatopping 40%, который везли из Дании в предприятие в Казахстан.

При осмотре выяснилось, что информация о дате выработки продукции, заявленная в ветеринарном сертификате на экспортируемые из Европейского союза в Российскую Федерацию молоко и молочные продукты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота, не соответствует сведениям, указанным на маркировочных этикетках товара.

Ввоз 11 тонн сырной продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза, товар возвращен на сопредельную территорию.