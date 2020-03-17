ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой

17:51, 17 марта 2020, ПАИ

Несмотря на повышенный спрос товаров первой необходимости, средств личной гигены, круп, консервов и макаронных изделий на фоне распространения коронавируса, прилавки продуктовых магазинов в Пскове по-прежнему предлагают популярный в последние дни ассортимент. К такому выводу пришло Псковское агентство информации по итогам рейда, проведенного в семи супермаркетах областного центра.

Рейд прошел в супермаркетах «Дикси», «Магнит», «Магнит у дома» на Рижском проспекте, «Пятерочка» на улице Владимирской, «Магнит» на улице Юбилейной, «Магнит» на улице «Коммунальной» и «Пчелка» в гипермаркете «Империал».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















В одном из указанных магазинов удалось найти пустую полку, на которой, судя по ценникам, продавалась дешевая туалетная бумага, но тем не менее, на двух полках выше данный товар имелся в наличии. Там же поредели прилавки с солью и сахаром, но они также представлены в избытке.

Прилавки торговых сетей явно не останутся без товаров. Как сообщили ПАИ в пресс-службе ПАО «Магнит», на фоне роста спроса на товары первой необходимости «Магнит» увеличил отгрузки из распределительных центров в магазины на 20% по всему ассортименту продукции. Отгрузки товаров первой необходимости, в том числе круп, муки, сахара, подсолнечного масла, консервов, детского питания, сгущенного молока, бытовой химии и средств личной гигиены, компания нарастила на 30%.

Кроме этого, ритейлер ввел профилактические меры в распределительных центрах, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.