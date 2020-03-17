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Культура

Выставка рисунков углём откроется в усадьбе Модеста Мусоргского в Куньинском районе

20 марта в музее-усадьбе композитора Модеста Мусоргского в посёлке Наумово Куньинского района откроется выставка «Перспективные рисунки углем для создания первой экспозиции музея: 1979 – 86 гг.» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

Выставка посвящена 50-летию включения музея-усадьбы в состав Псковского музея в качестве филиала. Первоначально он открылся в 1968 году в Жижицкой средней школе и имел статус народного.

В 1981 году, после реставрации, музей был открыт для посетителей. На выставке представлены 14 работ архитекторов-художников Татьяны Воронихиной и Щербина, которые оформляли экспозиции.

Дата открытия выставки приурочена к дню рождения Модеса Мусоргского (21 марта 1839 года).

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