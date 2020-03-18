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Общество

11-летний мальчик и 14-летняя девочка пропали в Великих Луках (НАЙДЕНЫ)

В Великих Луках пропали 11-летний мальчик и 14-летняя девочка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, 17 марта они ушли гулять, на связь в последний раз подростки выходили в 20:00.

В частности, 11-летний мальчик Никита Ковалёв был одет в синюю куртку, изображенную на фотографии. На нем, ко всему прочему, была серая шапка с рисунком, чёрные спортивные брюки с надписью желто-белого цвета, серые ботинки.

Пропавшая девочка Елизавета Гавриловец была одета в серую шапку с помпоном и розовой надписью, синюю куртку с капюшоном, чёрные брюки и белые кроссовки.

Как заверили в ведомстве, поисковые работы организованы великолукской полицией во взаимодействии с органами местного самоуправления.

Всех, кто видел детей или обладает информацией об их местонахождении, просят связаться со следственным комитетом по телефону 8 (81153) 7-11-34 или по телефону дежурной части ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам 8(81153)5-27-94 или +7(911)883-68-64 .

По данным УМВД России по региону, дети найдены. 

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