Пропавшие в Великих Луках дети найдены

12:50, 18 марта 2020, ПАИ

В Великих Луках завершены мероприятия по поиску двух несовершеннолетних детей — 11-летнего мальчика и 14-летней девочки. Оба подростка 17 марта ушли из дома и не вернулись. В последний раз на связь с близкими выходили около 20 часов.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, были организованы масштабные поисковые мероприятия, по тревоге поднят личный состав ОМВД по городу Великие Луки.

«В ходе патрулирования территории города стражи порядка обнаружили несовершеннолетних. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает, с ними работают следователи», - добавили в ведомстве.