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Общество

Жители Псковской области могут стать добровольными лесными пожарными

Greenpeace и Общество добровольных лесных пожарных приглашает жителей Псковской области стать добровольными лесными пожарными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Greenpeace.

В марте и апреле российское отделение Greenpeace и Общество добровольных лесных пожарных проведут в Пскове цикл тренингов для тех, кто хочет стать помощником службы под общим названием «Объединяя лучших».

«Травяные пожары весной – большая проблема для Псковской области. Такие пожары теперь начинаются от поджогов сухой травы уже в конце марта – начале апреля (это рано для регионов Северо-Запада), и этих пожаров очень много, например, только по данным ГУ МЧС весной 2019 года в регионе произошло 1296 палов травы», - отметили в пресс-службе.

Травяные палы на осушенных торфяниках становятся началом и торфяных пожаров. В прошлом году в Псковской области добровольные лесные пожарные обнаружили пять крупных торфяных пожаров, один из которых находился буквально в 500 метрах от поселка Бежаницы – районного центра Псковской области. Всю весну жители Бежаниц дышали токсичным торфяным дымом. 

В этом году из-за теплой и бесснежной зимы угроза масштабных травяных и торфяных пожаров еще выше. Уже в конце февраля в Псковской области начались травяные палы. Это значит, что добровольцам, как и в прошлые годы, нужно помогать в борьбе с пожарами на природных территориях и следить за торфяными пожарами. Чтобы помочь создать в Псковской области группу добровольцев, Greenpeace и Общество добровольных лесных пожарных проведут в Пскове серию тренингов.

Расписание занятий:

21 марта участники узнают, откуда возникают и к чему приводят пожарные катастрофы, такие, как те, что произошли в 2019 году в лесах Сибири, Амазонки и в Австралии. Добровольцы расскажут, как они борются с природными пожарами и разберут основы техники безопасности во время тушения огня. 

4 апреля – добровольные пожарные узнают, как возникают природные пожар, выяснят, есть ли на самом деле естественные причины, от которых загораются весной и летом трава, леса и торфяники, и научатся рассказывать о борьбе с природными пожарами интересно и понятно.

18 и 19 апреля – пройдёт испытание оборудования, которым тушат горящие траву, торф и лес. Добровольные пожарные отправятся за город, чтобы опробовать оборудование в действии, обследуют торфяник. 

Все занятия ведут сотрудники Greenpeace и добровольцы Общества добровольных лесных пожарных. По закону, тушить пожары можно только с 18 лет. А стать добровольным лесным пожарным и, тем более, участвовать в тренингах может любой желающий. Тренинги бесплатные. 

Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке

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