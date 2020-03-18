10 тонн яблок без документов не пропустили на границе в Невельском районе

14:57, 18 марта 2020, ПАИ

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли ввоз крупной партии яблок без товарно-сопроводительных документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Случай произошел в районе населенного пункта Чурилово Невельского района. Пограничники задержали грузовой автомобиль под управлением 38-летнего гражданина России, перевозившего 10 000 килограммов яблок на общую сумму 500 тыс. рублей.

Задержанный груз и водитель в установленном законодательством Российской Федерации порядке были переданы специалистам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.