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10 тонн яблок без документов не пропустили на границе в Невельском районе

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли ввоз крупной партии яблок без товарно-сопроводительных документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Случай произошел в районе населенного пункта Чурилово Невельского района. Пограничники задержали грузовой автомобиль под управлением 38-летнего гражданина России, перевозившего 10 000 килограммов яблок на общую сумму 500 тыс. рублей.

Задержанный груз и водитель в установленном законодательством Российской Федерации порядке были переданы специалистам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.

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