Facebook вновь открыл доступ к литературному конкурсу псковских писателей

17:30, 18 марта 2020, ПАИ

Заместитель председателя Псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 марта рассказал о развитии событий с блокировкой Всероссийского литературного конкурса «Высота» социальной сетью Facebook.

По словам Андрея Бениаминова, информация о Всероссийском поэтическом конкурсе «Высота», посвященном 20-летию подвига псковских десантников, была размещена в Facebook ночью 1 марта, в день старта проекта. Приблизительно в 8:00 от администрации соцсети пришло сообщение о блокировке информации о конкурсе. Facebook пометил информацию как «оскорбляющую чьи-то чувства». На протяжении двух недель писательские организации пытались получить комментарии от администрации соцсети, но безуспешно. Блокировались даже попытки сделать в фейсбук репосты о конкурсе с официального сайта регионального отделения Союза писателей.

«На данный момент блокировка снята», - сообщил Андрей Бениаминов.

Размещенные ранее посты опубликованы датой разблокировки.

По словам организаторов, история с соцсетью привлекла внимание общественности к конкурсу, увеличилось количество посетителей сайта писательской организации в 3-4 раза. Авторы проекта ждут большое количество участников проекта.