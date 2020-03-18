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Общество

Facebook вновь открыл доступ к литературному конкурсу псковских писателей

Заместитель председателя Псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 марта рассказал о развитии событий с блокировкой Всероссийского литературного конкурса «Высота» социальной сетью Facebook. 

По словам Андрея Бениаминова, информация о Всероссийском поэтическом конкурсе «Высота», посвященном 20-летию подвига псковских десантников, была размещена в Facebook ночью 1 марта, в день старта проекта. Приблизительно в 8:00 от администрации соцсети пришло сообщение о блокировке информации о конкурсе. Facebook пометил информацию как «оскорбляющую чьи-то чувства». На протяжении двух недель писательские организации пытались получить комментарии от администрации соцсети, но безуспешно. Блокировались даже попытки сделать в фейсбук репосты о конкурсе с официального сайта регионального отделения Союза писателей. 

«На данный момент блокировка снята», - сообщил Андрей Бениаминов. 

Размещенные ранее посты опубликованы датой разблокировки. 

По словам организаторов, история с соцсетью привлекла внимание общественности к конкурсу, увеличилось количество посетителей сайта писательской организации в 3-4 раза. Авторы проекта ждут большое количество участников проекта. 

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