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Политика

Facebook 1 марта заблокировал информацию о литературном конкурсе в память о 6-й роте

Facebook 1 марта заблокировал информацию о проводимом литературном конкурсе , проводимом в память о воинах-десантниках 6-й роты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Заблокирована информация о литературном конкурсе «Высота» и проекте «Чтобы помнили», объявив информацию о поэтическом конкурсе, посвященном памяти 6-й роты, спамом и недостоверной информацией. Повторная публикация невозможна, так как даже ссылка на адрес сайта Псковской писательской организации «Псковский литературный портал»  блокируется», - пояснили устроители.

Заявки на конкурс принимаются с 1 марта по 25 мая 2020 года. Победителей назовут не позднее 30 июня. Награждение пройдет на фестивале исторической поэзии «Словенское поле – 2020».

1 марта в Пскове проходит серия мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-1 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Для участия в них прибудет президент России Владимир Путин.

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