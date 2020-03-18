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Общество

Средства фондов персональной ответственности могут пойти на выплаты за аннулируемые туры

В России средства фондов персональной ответственности могут пойти на выплаты за аннулируемые туры. Соответствующий законопроект о внесении изменений в отраслевой закон о туристской деятельности, подразумевающих возможность для туроператоров в случае закрытия тех или иных направлений для туризма по решению правительств этих стран возвращать деньги туристам за аннулируемые туры из средств фондов персональной ответственности, подготовило и разместило Минэкономразвития. Об этом сообщает «Интерфакс».

Из текста поправок в законопроект следует, что он дополняется статьей 11.8 «Особенности формирования и использования фонда персональной ответственности туроператора».

«В случаях принятия иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания, а также возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, указанных в статье 14 настоящего федерального закона, правительством Российской Федерации может быть принято решение о возврате уплаченной туристом и (или) иным заказчиком за туристский продукт денежной суммы из средств фонда персональной ответственности туроператора», - говорится в статье.

В случае, если правительство РФ принимает подобное решение, при расторжении договора туристу возвращаются деньги, равные общей цене туристского продукта. Если человек уже отправился в путешществие, но передумал и намерен вернуться, то вернут ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Деньги выплачивает объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» независимо от того, достиг ли фонд персональной ответственности максимального размера. В этом случае сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности могут быть изменены правительством.

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