Депутаты и чиновники проверили строительство детского сада в деревне Неёлово-2 Псковского района

20:34, 18 марта 2020, ПАИ

Строительство детского сада в деревне Неёлово-2 Псковского района проконтролировали депутаты и чиновники, пишет газета «Псковская провинция». Объект посетили глава Псковского района Наталья Федорова, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Владимир Яников, председатель собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов и первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

Уже завершается строительство третьего этажа. Также ведётся монтаж канализационных и водопроводных сетей. Контур здания планируют закончить в апреле, после чего начнется монтаж кровли и установка окон. Отставания от графика не выявлено.

В настоящее время проходит согласование перечня технологического оборудования, которое планируют закупать с первых чисел апреля.

Наталья Федорова выразила надежду, что востребованный в районе социальный объект на 270 мест откроется в октябре. Новый детский сад станет дошкольным филиалом Моглинской школы, добавил региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа» и куратор проектов «Единой России» в Псковском районе Владимир Яников.

Строительство объекта ведется в рамках партийного проекта «Единой России» и национального проекта «Образование».