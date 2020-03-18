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Общество

Городские библиотеки Пскова закрывают двери для читателей из-за коронавируса

Псковские городские библиотеки прекращают массовые мероприятия и обслуживание своих пользователей в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в городской библиотеке.

С 19 марта до особого распоряжения библиотеки перейдут в онлайн-режим. Они будут предлагать читателям воспользоваться электронными информационными ресурсами.

Адрес сайта Централизованной библиотечной системы Пскова - bibliopskov.ru. Продлить чтение книги можно по телефону и в группе псковских городских библиотек «ВКонтакте», а также через сайт - bibliopskov.ru/libraries.htm и bibliopskov.ru/prodlenie.htm.

Зарегистрированные в Централизованной библиотечной системе Пскова читатели также могут бесплатно пользоваться фондом электронной библиотеки ЛитРес.

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