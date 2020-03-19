В Палкино по «горячим следам» раскрыт грабёж

09:29, 19 марта 2020, ПАИ

В Палкино по «горячим следам» раскрыт грабёж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 8 марта 21-летний молодой человек шел на работу. На пересечении улиц Смольной и Северной неизвестный мужчина, применив силу, похитил у него мобильный телефон и скрылся. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали в Пскове. Им оказался безработный 30-летний пскович. Похищенный телефон изъят. Ведется расследование.