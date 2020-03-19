20 тонн сладкосливочного масла из Польши не прошли ветеринарный контроль в Псковской области

10:21, 19 марта 2020, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе в Псковской области выявлены нарушения ветеринарного законодательства при перевозке из Польши в Казахстан 20 тонн сладкосливочного масла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Во время досмотра выяснилось, что информация о дате выработки продукции на маркировочных этикетках товара не соответствует сведениям, заявленным в ветеринарном сертификате, сопровождающем товар, то есть ветеринарный сертификат страны-экспортёра на сладкосливочное масло с фактически выявленной датой выработки отсутствует.

Ввоз 20 тонн сладкосливочного масла на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.