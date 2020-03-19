Псковэнергосбыт будет обслуживать потребителей в дистанционном режиме с 23 марта

11:08, 19 марта 2020, ПАИ

С 23 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции все Центры обслуживания потребителей (ЦОП) электроэнергии временно прекращают очный прием клиентов. Для решения неотложных вопросов потребители смогут воспользоваться электронными сервисами или получить консультацию по телефону, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Сегодня у АО «Псковэнергосбыт» есть несколько каналов связи в дистанционном формате. Решить интересующий вопрос можно любым удобным способом:

Через официальный сайт АО «Псковэнергосбыт» в разделе «Обратная связь»

По электронной почте на адрес: info@pskovenergosbit.ru

Заполнить обращение в Центре поддержки клиентов в Личном кабинете плательщика

Написать в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте»

По номеру единого телефона АО «Псковэнергосбыт» 8-800-250-03-07. В случае поступления звонка в нерабочее время сообщение будет записано на автоответчик и в дальнейшем передано для оперативного решения

По телефону ЦОП в районе

В компании отметили, чсто по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVID-19 может передаваться через банкноты. После использования наличных денег необходимо мыть руки и не трогать лицо, также при оплате картой необходимо соблюдать правила дезинфекции при вводе пин-кодов. В этих условиях онлайн платежи могут стать наиболее безопасным способом оплаты. Оплатить электроэнергию без комиссии можно в круглосуточном режиме через «Личный кабинет» или без регистрации в нем на официальном сайте АО «Псковэнергосбыт».