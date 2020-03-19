0
15:09
Архитектурная среда: Площадь имени Зендена
14:20
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
13:15
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
12:29
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
11:30
Алгоритм действий при появлении признаков заболевания разъяснил комитет по здравоохранению Псковской области
11:21
Пешеходный фонтан с подсветкой появится в Новосокольниках
10:15
Дмитрий Шахов: Поправки к Конституции могут способствовать улучшению благосостояния граждан
Еще новости
Общество

Псковэнергосбыт будет обслуживать потребителей в дистанционном режиме с 23 марта

С 23 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции все Центры обслуживания потребителей (ЦОП) электроэнергии временно прекращают очный прием клиентов. Для решения неотложных вопросов потребители смогут воспользоваться электронными сервисами или получить консультацию по телефону, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Сегодня у АО «Псковэнергосбыт» есть несколько каналов связи в дистанционном формате. Решить интересующий вопрос можно любым удобным способом:

В компании отметили, чсто по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVID-19 может передаваться через банкноты. После использования наличных денег необходимо мыть руки и не трогать лицо, также при оплате картой необходимо соблюдать правила дезинфекции при вводе пин-кодов. В этих условиях онлайн платежи могут стать наиболее безопасным способом оплаты. Оплатить электроэнергию без комиссии можно в круглосуточном режиме через «Личный кабинет»  или без регистрации в нем на официальном сайте АО «Псковэнергосбыт».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Денис Мантуров: Дефицит антисептиков в аптеках устранят к 23 марта Праздничные мероприятия ко дню рождения Ленина перенесены на осень Законопроект об уголовном наказании за побег из-под карантина внесут в Госдуму Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо Дополнительные меры поддержки предпринимателей могут появиться в Псковской области Условия прекращения пандемии коронавируса озвучила биолог Приостановил прием посетителей музей-заповедник «Изборск» Правительство России может расширить меры поддержки региональных бюджетов Алгоритм действий при появлении признаков заболевания разъяснил комитет по здравоохранению Псковской области Сроки сессии могут быть сдвинуты в вузах России из-за коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
19 марта 2020
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
19 марта 2020
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
19 марта 2020
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
Алгоритм действий при появлении признаков заболевания разъяснил комитет по здравоохранению Псковской области
19 марта 2020
Алгоритм действий при появлении признаков заболевания разъяснил комитет по здравоохранению Псковской области
Пешеходный фонтан с подсветкой появится в Новосокольниках
19 марта 2020
Пешеходный фонтан с подсветкой появится в Новосокольниках
Дмитрий Шахов: Поправки к Конституции могут способствовать улучшению благосостояния граждан
19 марта 2020
Дмитрий Шахов: Поправки к Конституции могут способствовать улучшению благосостояния граждан
За распространение фейковой информации о коронавирусе к ответственности привлекли жительницу Амурской области
19 марта 2020
За распространение фейковой информации о коронавирусе к ответственности привлекли жительницу Амурской области
Три человека погибли в ДТП в Островском районе
19 марта 2020
Три человека погибли в ДТП в Островском районе

Идет загрузка...