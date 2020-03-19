Рыбак утонул в реке Великой

12:03, 19 марта 2020, ПАИ

18 марта в Псковском районе в реке Великой вблизи деревни Большая Листовка обнаружено тело 66-летнего местного жителя с признаками асфиксии при утоплении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По предварительным данным, накануне днём пострадавший занимался рыбной ловлей с лодки.

По данному факту Псковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.