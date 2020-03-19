Приостановил прием посетителей музей-заповедник «Изборск»

12:15, 19 марта 2020, ПАИ

Музей-заповедник «Изборск» приостановил прием посетителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В частности, закрыты музейные экспозиции в Изборске, музее истории города Печоры, музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Заявки на программы и проведение мастер-классов не принимаются, ручка-гид не выдается.

Сам музей не закрыт, сотрудники продолжают хранить и изучать культурное наследие, разрабатывать новые туристские программы и маршруты, а также проекты и мероприятия.

Территория музея-заповедника «Изборск» позволяет совершать прогулки без тесного контакта с другими людьми – объекты находятся под открытым небом, в том числе Изборская крепость доступна для посещения. Музейные экскурсии по крепости проводятся для групп не более 10 человек при условии, что будут использованы маски.