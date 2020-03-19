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Общество

Правительство РФ приняло стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года

Правительство России приняло стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Председатель правительства отметил, что декомпозиция национальных целей в отраслевые стратегии и затем в госпрограммы, национальные проекты и позже в работу соответствующих монополий - это «та логика, в которой мы идём».

По его словам, реализация соответствующей стратегии позволит усилить роль России как надёжного поставщика продуктов сельхозпроизводства, животноводства на отечественный рынок. Стратегия также позволит усилить роль страны как надёжного экспортёра, увеличить соответствующие объёмы экспорта, снизить долю соответствующих технологий импортных, и увеличить отечественные.

«В результате, я думаю, что мы также поддержим развитие отечественных информационных ресурсов прикладного характера в сфере биотехнологий», - отметил Михаил Мишустин.

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