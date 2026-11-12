Что делать, если ребёнок не вернулся домой: советы УМВД

13:59, 12 ноября 2026, ПАИ

В УМВД России по Псковской области выразили обеспокоенность случаями самовольных уходов несовершеннолетних из семей. Полиция призывает родителей максимально контролировать свободное время детей, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Если ребёнок не вернулся вовремя и не отвечает на звонки, нужно убедиться, что его нет в известных местах, проверить возможную госпитализацию и немедленно обращаться в полицию. Дежурным запрещено отказывать в приёме заявлений об исчезновении человека, подчеркнули в УМВД.

При обращении в отдел необходимо иметь документы и свежую фотографию, а также быть готовыми описать приметы, привычки и круг знакомств пропавшего. Полиция также советует подключать к поиску друзей и использовать интернет.

Если на улице встретился чужой беспризорный ребёнок, нельзя проходить мимо – нужно сообщить о нём в полицию или соцзащиту.

«При первом уходе ребёнка из дома важно определить причину произошедшего. Это может восстановить нормальные отношения в семье», – отметили в ведомстве.