Росгвардия приглашает на службу в Псковской области

13:49, 12 ноября 2026, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области объявило набор сотрудников в подразделения вневедомственной охраны, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Служба предусматривает социальные гарантии, включая бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск и компенсацию аренды жилья. Денежное довольствие в первый год службы составляет от 520 тысяч рублей. Также есть возможность бесплатно получить высшее образование.

Подробную информацию можно узнать по телефону (8 8112) 75-47-67.