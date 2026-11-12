Главный архитектор Псковской области: Все мнения на градостроительных слушаниях нужно учитывать

14:19, 12 ноября 2026, ПАИ

Общественные градостроительные слушания должны учитывать мнения всех жителей, но зачастую люди не знают об их проведении. Об этом рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 ноября.

Градостроительные общественные слушания – механизм, который позволяет жителям напрямую участвовать в принятии решений о развитии территории. Их цель – учесть мнение граждан, чьи права и интересы могут быть затронуты планируемыми изменениями, и обеспечить баланс между публичными и частными интересами.

«Я считаю, что все мнения нужно учитывать. И это определённый срез происходящего – что думают люди. Нужно это анализировать», – отметил Евгений Шапкин.

По его словам, большим вопросом остаётся то, что зачастую не все знают о подобных слушаниях, информация о них не доносится эффективно.