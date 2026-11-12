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Общество

Главный архитектор Псковской области: Все мнения на градостроительных слушаниях нужно учитывать

Общественные градостроительные слушания должны учитывать мнения всех жителей, но зачастую люди не знают об их проведении. Об этом рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 ноября.

Евгений Шапкин. Фото: ПАИ

Градостроительные общественные слушания – механизм, который позволяет жителям напрямую участвовать в принятии решений о развитии территории. Их цель – учесть мнение граждан, чьи права и интересы могут быть затронуты планируемыми изменениями, и обеспечить баланс между публичными и частными интересами.

«Я считаю, что все мнения нужно учитывать. И это определённый срез происходящего – что думают люди. Нужно это анализировать», – отметил Евгений Шапкин.

По его словам, большим вопросом остаётся то, что зачастую не все знают о подобных слушаниях, информация о них не доносится эффективно.

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