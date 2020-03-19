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Общество

Угроза затопления населенных пунктов отсутствует в Псковской области

В Псковской области несмотря на высокую весеннюю водность отсутствует угроза затопления населенных пунктов, настаивают специалисты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, подготовку к весеннему паводку и пожароопасному периоду обсудили в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при полпреде президента РФ в СЗФО Александре Гуцане. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняла участие первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Александр Гуцан обратил внимание, что в СЗФО ежегодно наблюдается напряженная паводковая и пожароопасная обстановка из-за большого количества водных объектов и лесных площадей. В этой связи полпред президента призвал вовремя проводить профилактические меры и своевременно информировать граждан. «В случае возникновения опасных ситуаций, связанных с паводками или пожарами, важно обеспечить надежную защиту населения и территорий», - добавил Александр Гуцан.

В Псковской области в связи с аномально теплой погодой на основных водоемах устойчивого ледостава не образовалось. Прохождение пиков весеннего половодья в регионе ожидается в первой декаде апреля. За ситуацией следит Псковский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также в Псковской области организовано проведение ряда противопаводковых мероприятий. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе сформирована необходимая для этого группировка сил и средств.

Кроме того, в Псковской области реализуется и комплекс профилактических мероприятий в связи с подготовкой к пожароопасному сезону, который может начаться раньше времени. В рамках предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций организована круглосуточная работа региональной диспетчерской службы по мониторингу пожарной опасности в лесах. Она аккумулирует информацию о пожароопасной обстановке, расстановке сил и средств. Также в регионе в этом году планируется устройство более 300 километров противопожарных минерализованных полос и прочистка уже имеющихся полос.

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