Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла

15:48, 19 марта 2020, ПАИ

«На совсем весеннюю в Псковской области погода будет похожа уже после 27 марта. Дневные температуры могут повышаться до +10...+12 градусов», - рассказала в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В ближайшие дни в Псковской области ожидается солнечная погода. Ночные температуры будут близки к нулю или слабоотрицательными. В отдельные ночи термометры покажут от 0 до -7 градусов. Дневные температуры - от 0 до +4.

«Днём хоть и солнечно, но холодный северный, северо-восточный ветер. Правда, несильный. Такая же погода ожидается и в начале следующей недели: ночи морозные, дни солнечные, ветер будет различных направлений, но несильный», - уточнила Тала Нещадимова.